Готов к войне, - Усик завершил подготовку к поединку против Чисоры

22 октября, 2020, 16:28

Украинский боксер Александр Усик завершил подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Усика.

"Готов к войне", - написал Александр Усик под фото.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .

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