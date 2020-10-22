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Espreso.tvСпортГотов к войне, - Усик завершил подготовку к поединку против Чисоры

Готов к войне, - Усик завершил подготовку к поединку против Чисоры


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик завершил подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Усика.

"Готов к войне", - написал Александр Усик под фото.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usyk Aleksandr (@usykaa)

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