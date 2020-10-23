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Espreso.tvОбщество"Буду говорить с депутатами": Зеленский анонсировал законодательные инициативы по итогам своего "опроса"

"Буду говорить с депутатами": Зеленский анонсировал законодательные инициативы по итогам своего "опроса"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результаты "опроса" в день местных выборов станут его аргументами при выдвижении законодательных инициатив по соответствующим вопросам

Об этом Зеленский заявил во время интервью украинским телеканалам, передает Офис президента.

"Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции", - сказал Зеленский.

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При этом президент назвал свой "опрос" лучшим, чем исследования социологов, из-за возможности привлечь большее количество людей.

"Что такое социологический опрос? Это - выборка ... Президент делает серьезный экзит-пол. Я хочу получить результаты, ответы от миллионов людей, а выборка - это две тысячи человек", - сказал Зеленский.

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Также президент затронул вопрос легализации конопли для медицинских нужд.

"Электорально они (нардепы, - ред.) увидят, что люди это поддерживают. Тогда я как президент, имея уже социологию, ничего не буду бояться, подам этот законопроект и буду знать, что у меня есть поддержка и Рады, и народа", - сказал Зеленский.

О возможных последствиях принятия гражданами использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины Зеленский сказал, что пока не может раскрывать подробностей, но уточнил, что о восстановлении ядерного потенциала страны речь не идет.

  • Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, чего "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будут спрашивать у украинцев.
  • Сокоординатор всеукраинской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская отметила, что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.
  • Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленским опрос ни в коем случае не является народовластием, а скорее является политтехнологией.
  • У Зеленского назвали все 5 вопросов "опроса" 25 октября.
  • Партия "Слуга народа" взялась оплатить опрос, заявив, что это не будет агитацией.
  • На Зеленского подали в суд за "опрос" 25 октября.

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