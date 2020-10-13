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Espreso.tvОбществоЭто явка с повинной преступника, который анонсирует узурпации власти, - Вятрович о "5 вопросах Зеленского"

Это явка с повинной преступника, который анонсирует узурпации власти, - Вятрович о "5 вопросах Зеленского"


фото: zik
По словам Владимира Вятровича, проведение в Украине всенародного опроса во время выборов, о котором объявил президент Украины Владимир Зеленский , является покушением на конституционный строй и присвоением полномочий

Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович написал в Facebook.

"Заявление Владимира Зеленского о фейковом "опросе" во время выборов 25 октября - это явка с повинной преступника, анонсирующего узурпацию власти. Наш долг - сорвать эти планы", - отметил он.

Вятрович отметил, что независимо от того, какими будут 5 вопросов, которые Зеленский обещает объявить в ближайшие дни, "такие действия являются покушением на конституционный строй и присвоением полномочий, которых ни Зеленский, ни один чиновник в Украине не имеет".

Так, нардеп сообщил, что Конституция Украины предусматривает всенародный опрос исключительно в форме референдума, процедура которого может определяться исключительно законом.

"Местные выборы назначены для свободного и честного избрания людьми органов местного самоуправления. Любое незаконное вмешательство в избирательный процесс, препятствование свободному волеизъявлению людей, в том числе использование голосования для фейковых "опросов" является уголовным преступлением. Именно через такие "опросы" узурпировали власть Гитлер и Лукашенко, именно такие псевдореферендумы Путин использовал для оккупации Крыма и Донбасса", - отметил Вятрович.

Нардеп заявил, что убежден, что украинцы не допустят такого сценария в стране.

"Выборы должны пройти свободно, четко в соответствии с Избирательным Кодексом, без какого-либо постороннего влияния на волеизъявление людей и без каких-либо "опросов". Любые попытки использовать избирательные участки или избирательные комиссии для реализации таких "опросов" должны немедленно пресекаться правоохранительными органами и сознательными гражданами, а их участники - привлекаться к ответственности", - отметил Вятрович.

По его словам, любые организованные властью незаконные "опросы" за пределами участков должны расцениваться как скрытая агитация в день голосования и провокация.

"Любые попытки Зеленского нарисовать какие-то цифры якобы всенародных "опросов" должны расцениваться как преступное злоупотребление властью со всеми вытекающими последствиями. Мы должны вместе заставить Зеленского вернуться в рамки закона или уйти, - добавил нардеп.

Заявление Владимира Зеленского о фейковых «опрос» на выборах 25 октября - это явка с повинной преступника, ...

Опубликовано Volodymyr Viatrovych Вторник, 13 октября 2020 г.

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