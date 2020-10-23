Милевский может продолжить карьеру в клубе российского миллионера

23 октября, 2020, 21:40

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский может продолжить карьеру на Кипре

Об этом сообщает "Футбол 24".

Интерес к 35-летнему форварду проявляет местный "Пафос", который недавно возглавил украинский тренер Дмитрий Михайленко.

По информации источника, киприоты готовятся предложить Милевскому контракт на полгода, который вступит в действие с января. После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет Динамо Брест.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Динамо" 29 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

Владельцем "Пафоса" является российский миллионер Роман Дубов.

21 октября экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавил кипрский "Пафос" , владельцем которого является россиянин Роман Дубов.

22 октября стало известно, что к Артему Милевскому есть интерес из Кипра и Азии.