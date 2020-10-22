Зеленский заявил, что жесткого карантина в Украине не введут

22 октября, 2020, 13:44

В Украине не планируют вводить жесткий карантин

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, пишет ТСН.

По его словам, тотального локдауна в Украине не будет, поскольку такие жесткие ограничения могут полностью остановить экономику.

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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что жесткий карантин вернут в случае фиксирования в сутки 11-15 тыс. случаев COVID-19