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Espreso.tvОбществоЗеленский заявил, что жесткого карантина в Украине не введут

Зеленский заявил, что жесткого карантина в Украине не введут


фото: Слово і Діло
В Украине не планируют вводить жесткий карантин

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, пишет ТСН.

По его словам, тотального локдауна в Украине не будет, поскольку такие жесткие ограничения могут полностью остановить экономику.

Читайте также: Зеленский: Если будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, введем жесткий карантин

  • Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что жесткий карантин вернут в случае фиксирования в сутки 11-15 тыс. случаев COVID-19

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