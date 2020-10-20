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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что локдаун введут в случае 11-15 тыс. заражений коронавирусом в сутки

Степанов заявил, что локдаун введут в случае 11-15 тыс. заражений коронавирусом в сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что жесткий карантин вернут в случае фиксирования в сутки 11-15 тыс. случаев COVID-19

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает УП .

Минздрав разработал план, который определяет алгоритм действий для 4 уровней опасности:

  • Уровень 1 - 5-7 тыс. больных в сутки.
  • Уровень 2 - 8-10 тыс. больных в сутки. При этом заполнение коек фонда больных COVID-19 будет составлять 70%.

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По словам Степанова, Украина может оказаться на этом уровне в ближайшие недели. Тогда МЗ увеличит количество коек до 52 тыс., будет разворачивать госпитали вне больниц, увеличат количество медиков за счет привлечения работников из других отделений

  • Уровень 3 - 11-15 тыс. больных в сутки. Заполненность мест - не менее 85%. Введут жесткий карантин. Мобилизуют всех медработников. Будут работать полевые госпитали.
  • Уровень 4 - 20 тыс. больных в сутки - ресурсы системы здравоохранения исчерпаны.

"Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", - сказал Степанов.

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