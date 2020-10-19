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Espreso.tvОбществоЗеленский: Если будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, введем жесткий карантин

Зеленский: Если будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, введем жесткий карантин


фото: Офіс президента
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и призвал помочь в противодействии распространению COVID-19

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Во время встречи он отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Сложнее всего переносят болезнь пожилые люди - на эту категорию граждан приходится 80-85% всех летальных случаев вследствие COVID-19.

По словам президента, сегодня в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах - 100%.

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Президент отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавирусом. Если иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем ", - подчеркнул Зеленский.

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