Виктор Шарий подал иск в ОАСК, чтобы запретить Партию Шария

22 октября, 2020, 15:21

В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием запретить Партию Шария

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Виктор Шарий требует обязать Минюст запретить деятельность Партии Шария.

Истец заявил, что не является членом партии, не работает на нее и не входит в состав ее руководящих органов. Мужчина уверен, что использовать его фамилию в названии партии без его согласия нельзя.

Сейчас суд решает вопрос, открывать ли производство.

23 июля по Окружного админсуда Киева поступил иск, в котором истец просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

30 июля Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете деятельности партии блогера Анатолия Шария.