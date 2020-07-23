ОАСК просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"

23 июля, 2020, 17:58

В Окружной админсуд Киева поступил иск, в котором истец просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии "Партия Шария"

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в сообщении.

В то же время истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

ОАСК сейчас решает вопрос об открытии производства по этому иску.

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