ОАСК просят обязать Минюст обратиться в суд о запрете "Партии Шария"
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", - говорится в сообщении.
В то же время истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.
ОАСК сейчас решает вопрос об открытии производства по этому иску.
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