ОАСК открыл производство о запрете "Партии Шария"

30 июля, 2020, 18:16

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете деятельности партии блогера Анатолия Шария

Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

В ОАСК заявили, что около недели назад в суд обратились с иском о признании противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Также истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.

В Окружной админсуд Киева поступил иск, в котором истец просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".