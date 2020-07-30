ОАСК открыл производство о запрете "Партии Шария"
Об этом сообщается на странице суда в Facebook.
В ОАСК заявили, что около недели назад в суд обратились с иском о признании противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Также истец просит ОАСК обязать Минюст обратиться с иском в суд о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины и отменить соответствующую государственную регистрацию.
- В Окружной админсуд Киева поступил иск, в котором истец просит обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".
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