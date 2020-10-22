В Харькове после открытия производства отменили агитационный концерт

22 октября, 2020, 16:04

В Харькове планировали провести 23 октября агитационный концерт, несмотря на то, что город в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.

"21 октября в Шевченковский отдел поступила информация из администрации района о проведении концерта при поддержке политической партии и кандидата на должность городского головы, который должен состояться 23 октября на площади Конституции", - говорится в сообщении.

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Было открыто уголовное производство по статье "покушение на нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Она предусматривает до трех лет тюрьмы.

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По данным полиции, позже в горсовет поступило письмо от партии об отмене запланированного концерта.

Решается вопрос о закрытии производства.