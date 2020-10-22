В Харькове после открытия производства отменили агитационный концерт
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в области.
"21 октября в Шевченковский отдел поступила информация из администрации района о проведении концерта при поддержке политической партии и кандидата на должность городского головы, который должен состояться 23 октября на площади Конституции", - говорится в сообщении.
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Было открыто уголовное производство по статье "покушение на нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений". Она предусматривает до трех лет тюрьмы.
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По данным полиции, позже в горсовет поступило письмо от партии об отмене запланированного концерта.
Решается вопрос о закрытии производства.
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