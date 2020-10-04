 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПолиция возбудила производство из-за нарушения карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове

Полиция возбудила производство из-за нарушения карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове


фото: 057.ua
Полиция открыла производство из-за нарушения карантинных ограничений на концерте с участием Оли Поляковой в Харькове

Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области .

"Несмотря на карантин, на стадионе, расположенном на Профсоюзном бульваре, состоялся концерт, который посетило около 2 тысяч человек. Следователь Новобаварского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.

На концерте присутствовали 40 полицейских, которые фиксировали противоправные действия.

По сообщению пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт с участием Оли Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 анонсировали от имени "команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса" как посвященный Дню работников образования.

В начале выступления Полякова попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

4 октября, 2020 воскресенье

3 октября, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать