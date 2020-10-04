Полиция возбудила производство из-за нарушения карантина на концерте Оли Поляковой в Харькове
Об этом сообщает Нацполиция в Харьковской области .
"Несмотря на карантин, на стадионе, расположенном на Профсоюзном бульваре, состоялся концерт, который посетило около 2 тысяч человек. Следователь Новобаварского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в полиции.
На концерте присутствовали 40 полицейских, которые фиксировали противоправные действия.
По сообщению пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт с участием Оли Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 анонсировали от имени "команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса" как посвященный Дню работников образования.
В начале выступления Полякова попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.
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