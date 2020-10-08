Из-за концерта Билык в Харькове открыли дело о нарушении карантина
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"В нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся концерт народной артистки Украины", - говорится в сообщении.
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По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей, все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.
Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 17 до 51 тыс. грн или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
- 5 октября Ирина Билык выступила в Харькове, который находится в "оранжевой" зоне карантина.
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