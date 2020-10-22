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Espreso.tvСпорт"Лестер" - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

"Лестер" - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Букмекеры считают "Зарю" аутсайдером мата 1-го тура Лиги Европы против английского "Лестера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы не верят в команду Виктора Скрипника и принимают ставки на его победу с коэффициентом 10,00. В то же время, на выигрыш "Лестера" дают 1,33, а вероятность ничьей оценивается в 5.00.

Игра "Лестер" - "Заря" начнется в Англии в 22:00.

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