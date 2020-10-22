"Лестер" - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы

22 октября, 2020, 11:45

Букмекеры считают "Зарю" аутсайдером мата 1-го тура Лиги Европы против английского "Лестера"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Букмекерские конторы не верят в команду Виктора Скрипника и принимают ставки на его победу с коэффициентом 10,00. В то же время, на выигрыш "Лестера" дают 1,33, а вероятность ничьей оценивается в 5.00.

Игра "Лестер" - "Заря" начнется в Англии в 22:00.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb