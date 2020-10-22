"Лестер" - "Заря": букмекеры дали прогноз на матч Лиги Европы
22 октября, 2020, 11:45
Букмекеры считают "Зарю" аутсайдером мата 1-го тура Лиги Европы против английского "Лестера"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекерские конторы не верят в команду Виктора Скрипника и принимают ставки на его победу с коэффициентом 10,00. В то же время, на выигрыш "Лестера" дают 1,33, а вероятность ничьей оценивается в 5.00.
Игра "Лестер" - "Заря" начнется в Англии в 22:00.
- 19 октября стало известно, что "Лестер" не сможет рассчитывать на форварда Джейми Варди и защитника Чаглара Сеюнджю.
- 21 октября главный тренер английского "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что в луганской "Зари" больше опыта выступлений в еврокубках.
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