"Есть ощущение, что придут туда большие деньги", - Зеленский о свободной экономической зоне на Донбассе

22 октября, 2020, 17:54

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ.

Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - поделился Зеленский.

Он отметил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты. По словам Владимира Зеленского, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

"Режим "тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна", - сказал Зеленский.

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Зеленский напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году. По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал - инвестиции в Украине, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

В то же время он отметил, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал президент.

Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов Украинский поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно будет спрашивать у украинцев.

Сокоординатор всеукраинской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская подчеркнула, что законных оснований для организации такого опроса в помещениях для голосования не существует.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что анонсированный Зеленским опрос ни в коем случае не является народовластием, а скорее является политтехнологией.

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