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Espreso.tvОбществоМэр Мариуполя заболел COVID-19

Мэр Мариуполя заболел COVID-19


фото: pr.ua
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко находится на самоизоляции, поскольку заразился COVID-19

Об этом сообщает горсовет.

22 октября, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко пошел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19.

Он отметил, что коронавирус протекает в бессимптомной форме.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн", - сказал он.

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