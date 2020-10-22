Мэр Мариуполя заболел COVID-19
22 октября, 2020, 19:56
Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко находится на самоизоляции, поскольку заразился COVID-19
Об этом сообщает горсовет.
22 октября, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко пошел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19.
Он отметил, что коронавирус протекает в бессимптомной форме.
"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн", - сказал он.
- Напомним, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сдал положительный тест на COVID-19.
- Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) заразился COVID-19 .
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