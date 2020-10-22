Мэр Мариуполя заболел COVID-19

22 октября, 2020, 19:56

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко находится на самоизоляции, поскольку заразился COVID-19

Об этом сообщает горсовет.

22 октября, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко пошел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19.

Он отметил, что коронавирус протекает в бессимптомной форме.

"Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер пошел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн", - сказал он.

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