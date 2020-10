Гендиректор Укрпочты Смилянский заболел коронавирусом

10 октября, 2020, 15:39

Генеральный директор Укрпочты Игорь Симлянский сдал положительный тест на COVID-19

Об этом Смилянский сообщил в facebook.

По словам гендиректора Укрпочты, он чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Но, как и написал на маске - "I have covid but I'll beat it". Сразу после приезда из-за границы на всякий случай пошел на самоизоляцию, и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смилянский.

Напомним, 8 октября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у него подтвердили COVID-19 .

