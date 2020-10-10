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Espreso.tvОбществоГендиректор Укрпочты Смилянский заболел коронавирусом

Гендиректор Укрпочты Смилянский заболел коронавирусом


фото: facebook
Генеральный директор Укрпочты Игорь Симлянский сдал положительный тест на COVID-19

Об этом Смилянский сообщил в facebook.

По словам гендиректора Укрпочты, он чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Но, как и написал на маске - "I have covid but I'll beat it". Сразу после приезда из-за границы на всякий случай пошел на самоизоляцию, и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смилянский.

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