Гендиректор Укрпочты Смилянский заболел коронавирусом
10 октября, 2020, 15:39
Генеральный директор Укрпочты Игорь Симлянский сдал положительный тест на COVID-19
Об этом Смилянский сообщил в facebook.
По словам гендиректора Укрпочты, он чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.
"Ну что, я теперь тоже в статистике больных COVID-19. Но, как и написал на маске - "I have covid but I'll beat it". Сразу после приезда из-за границы на всякий случай пошел на самоизоляцию, и не зря. Чувствую себя нормально, все указания врачей выполняю и не снижаю рабочий темп, насколько это возможно", - написал Смилянский.
- Напомним, 8 октября мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что у него подтвердили COVID-19 .
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