Участник группы ТНМК Фагот заболел COVID-19
20 октября, 2020, 14:13
Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) заразился COVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"Тест показал мне, что отныне я официально" коронованное "лицо. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, т.к. верить или не верить в это все - вопрос для каждого личное, но берегите себя и своих близких тщательно, потому что их вам никто не заменит ", - написал участник группы" ТНМК ".
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