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Espreso.tvОбществоУчастник группы ТНМК Фагот заболел COVID-19

Участник группы ТНМК Фагот заболел COVID-19

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) заразился COVID-19

Об этом он написал в Facebook.

"Тест показал мне, что отныне я официально" коронованное "лицо. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, т.к. верить или не верить в это все - вопрос для каждого личное, но берегите себя и своих близких тщательно, потому что их вам никто не заменит ", - написал участник группы" ТНМК ".

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