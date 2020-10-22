Дмитрий Корчинский заявил, что заразился коронавирусом

22 октября, 2020, 13:49

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский заявил, что болен COVID-19

Об этом Дмитрий Корчинский сообщил в Facebook.

"Подхватил коронавирус, если он существует. Болезни - результат маловерия и мало усердной молитвы", - написал Корчинский и обнародовал фотографию в парке на скамейке с топором в руке.

Читайте также: В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки

Напомним, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине зафиксировано 322 879 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6043 - летальные, 134898 человек выздоровели

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо