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Espreso.tvОбществоДмитрий Корчинский заявил, что заразился коронавирусом

Дмитрий Корчинский заявил, что заразился коронавирусом

Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский заявил, что болен COVID-19

Об этом Дмитрий Корчинский сообщил в Facebook.

"Подхватил коронавирус, если он существует. Болезни - результат маловерия и мало усердной молитвы", - написал Корчинский и обнародовал фотографию в парке на скамейке с топором в руке.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине зафиксировано 322 879 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6043 - летальные, 134898 человек выздоровели

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