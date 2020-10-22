Дмитрий Корчинский заявил, что заразился коронавирусом
22 октября, 2020, 13:49
Лидер "Братства" Дмитрий Корчинский заявил, что болен COVID-19
Об этом Дмитрий Корчинский сообщил в Facebook.
"Подхватил коронавирус, если он существует. Болезни - результат маловерия и мало усердной молитвы", - написал Корчинский и обнародовал фотографию в парке на скамейке с топором в руке.
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Напомним, по состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине зафиксировано 322 879 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6043 - летальные, 134898 человек выздоровели
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