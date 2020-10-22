Новый антирекорд: в Украине зафиксировано более 7 тыс. заражений COVID-19 в течение суток, 116 человек умерли

22 октября, 2020, 09:23

По состоянию на утро четверга, 22 октября, в Украине зафиксировано 322 879 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 6043 - летальные, 134898 человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение суток 21 октября было зафиксировано 7053 новых случая коронавируса, 116 пациентов умерли, 2679 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 8782 случая;

- Волынская область - 11 574 случая;

- Днепропетровская область - 12 068 случаев;

- Донецкая область - 7896 случаев;

- Житомирская область - 10 838 случаев;

- Закарпатская область - 12 285 случаев;

- Запорожская область - 7093 случая;

- Ивано-Франковская область - 17 447 случаев;

- Кировоградская область - 1786 случаев;

- г. Киев - 32500 случаев;

- Киевская область - 13 688 случаев;

- Львовская область - 26 021 случай;

- Луганская область - 2841 случай;

- Николаевская область - 6428 случаев;

- Одесская область - 20 557 случаев;

- Полтавская область - 7216 случаев;

- Ровенская область - 16 691 случай;

- Сумская область - 9730 случаев;

- Тернопольская область - 18 283 случая;

- Харьковская область - 30 899 случаев;

- Херсонская область - 2844 случая;

- Хмельницкая область - 11942 случаи;

- Черновицкая область - 18562 случаи;

- Черкасская область - 7541 случай;

- Черниговская область - 7367 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 октября по Центра поступило 7426 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрировано 393 957 сообщений о подозрении на COVID-19.

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