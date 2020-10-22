В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки

22 октября, 2020, 12:37

За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили в наибольшего количества людей за весь период - 631 новый больной

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Всего в столице уже 32,5 тыс. Подтвержденных случаев инфицирования коронавируса.

Заболели 341 женщина, 253 мужчин, 5 девочек от 5 до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.

Заболели также 23 медика.

В больницы были госпитализированы 46 пациентов.

Выздоровели за сутки 189 человек. Всего переболели 11 304 жителя Киева.

За сутки умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян.