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Espreso.tvОбществоВ Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки

В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки


фото: reuters
За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили в наибольшего количества людей за весь период - 631 новый больной

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Всего в столице уже 32,5 тыс. Подтвержденных случаев инфицирования коронавируса.

Заболели 341 женщина, 253 мужчин, 5 девочек от 5 до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.

Заболели также 23 медика.

В больницы были госпитализированы 46 пациентов.

Выздоровели за сутки 189 человек. Всего переболели 11 304 жителя Киева.

За сутки умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян.

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