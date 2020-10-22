В Киеве зафиксирован антирекорд по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки
22 октября, 2020, 12:37
За прошедшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили в наибольшего количества людей за весь период - 631 новый больной
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Всего в столице уже 32,5 тыс. Подтвержденных случаев инфицирования коронавируса.
Заболели 341 женщина, 253 мужчин, 5 девочек от 5 до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет.
Заболели также 23 медика.
В больницы были госпитализированы 46 пациентов.
Выздоровели за сутки 189 человек. Всего переболели 11 304 жителя Киева.
За сутки умерли 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян.
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