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Espreso.tvСпортЖаловаться нет времени, - лидер "Реала" о проигрыше "Шахтеру"

Жаловаться нет времени, - лидер "Реала" о проигрыше "Шахтеру"


фото: Getty Images
Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что мадридский клуб должен прибавить, чтобы достичь положительного результата в следующих матчах Лиги чемпионов

Об этом сообщает OK Diario.

Хорватский хавбек убежден, что мадридский клуб плохо начал матч.

"Жаловаться нет времени. Мы должны прибавить в следующих играх. "Реал" плохо начал матч. Затем мы улучшили свою игру, но сегодня этого было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Зидан нам сказал, чтобы после перерыва мы сыграли лучше и прибавили. Это тяжелое поражение,, но впереди еще много игр", - сказал Лука Модрич.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.

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