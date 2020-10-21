Жаловаться нет времени, - лидер "Реала" о проигрыше "Шахтеру"

21 октября, 2020, 22:53

Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что мадридский клуб должен прибавить, чтобы достичь положительного результата в следующих матчах Лиги чемпионов

Об этом сообщает OK Diario.

Хорватский хавбек убежден, что мадридский клуб плохо начал матч.

"Жаловаться нет времени. Мы должны прибавить в следующих играх. "Реал" плохо начал матч. Затем мы улучшили свою игру, но сегодня этого было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Зидан нам сказал, чтобы после перерыва мы сыграли лучше и прибавили. Это тяжелое поражение,, но впереди еще много игр", - сказал Лука Модрич.

В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.