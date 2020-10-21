Жаловаться нет времени, - лидер "Реала" о проигрыше "Шахтеру"
21 октября, 2020, 22:53
Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что мадридский клуб должен прибавить, чтобы достичь положительного результата в следующих матчах Лиги чемпионов
Об этом сообщает OK Diario.
Хорватский хавбек убежден, что мадридский клуб плохо начал матч.
"Жаловаться нет времени. Мы должны прибавить в следующих играх. "Реал" плохо начал матч. Затем мы улучшили свою игру, но сегодня этого было недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Зидан нам сказал, чтобы после перерыва мы сыграли лучше и прибавили. Это тяжелое поражение,, но впереди еще много игр", - сказал Лука Модрич.
В следующем туре "Шахтер" дома примет миланский "Интер", а "Реал" поедет в гости к менхенгладбахской "Боруссии". Матчи состоятся 27 октября.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб.
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