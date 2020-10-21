Из-за "опроса" 25 октября: на Зеленского подали в суд
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении "всенародного опроса" общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках", - говорится в сообщении.
С соответствующим иском к Зеленскому обратился житель Ивано-Франковской области.
Так, среди прочих требований иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения "всенародного опроса" общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года.
Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.
- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали".
- В ОПУ заявили, что не исключено, что "опрос", проведение которого 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским.
- Нардеп-"слуга" Александр Качура заявил, что "опрос" Зеленского не предусматривает юридических последствий, но имеет политические, ведь по результатам президент будет вносить законопроекты и принимать те или иные решения.
- Также, в Движении сопротивления капитуляции обнародовали заявление - инструкцию о действиях по поводу проведения "опроса", который президент Зеленский назначил на 25 октября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-