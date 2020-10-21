Из-за "опроса" 25 октября: на Зеленского подали в суд

21 октября, 2020, 18:58

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно опроса во время местных выборов

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева просят признать противоправным объявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении "всенародного опроса" общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках", - говорится в сообщении.

С соответствующим иском к Зеленскому обратился житель Ивано-Франковской области.

Так, среди прочих требований иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения "всенародного опроса" общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

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