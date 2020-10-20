В случае бездействия УИК вызываем полицию самостоятельно - Движение сопротивления капитуляции об "опросе" Зеленского

20 октября, 2020, 22:56

В Движении сопротивления капитуляции обнародовали заявление-инструкцию о действиях по поводу проведения "опроса", который президент Зеленский назначил на 25 октября

Об этом говорится на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.

"25 октября Зеленский организует абсолютно незаконный опрос во время избирательного процесса, который идет вразрез Конституции, законов Украины и является косвенной агитацией с использованием админресурса. Такой "опрос" имеет целью не только склонить избирателей к поддержке пропрезидентской партии "Слуга народа", но и провести репетицию референдума, на котором, если он состоится, нам вполне могут подсунуть вопрос о легализации особого статуса ОРДЛО", - говорится в заявлении.

В Движении сопротивления капитуляции предлагают:

При обнаружении лиц, проводящих ЗеОпрос - сразу включать видеозапись и под нее брать у них объяснения на каком правовом основании они проводят этот опрос.

Обратиться к официальным наблюдателям, находящимся на избирательном участке, на территории (вблизи) которого зафиксирован ЗеОпрос, с предложением составления Акта о нарушении избирательного законодательства.

Написать и зарегистрировать жалобу в УИК о нарушении требований ч. 14 ст. 57 Избирательного кодекса путем проведения незаконной агитации в день голосования, требовать от членов соответствующей УИК пресечения правонарушения лицами, проводят незаконную предвыборную агитацию в виде опроса.

В случае бездействия членов УИК, вызываем полицию самостоятельно. Делаем стрим, фиксируем действия правоохранителей и их данные.

В случае бездействия сотрудников полиции подаем заявление в соответствующее управление Национальной полиции о совершении преступления, предусмотренного ст. 157 и ст 159-1 Уголовного кодекса Украины.

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