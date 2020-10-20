В случае бездействия УИК вызываем полицию самостоятельно - Движение сопротивления капитуляции об "опросе" Зеленского
Об этом говорится на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.
"25 октября Зеленский организует абсолютно незаконный опрос во время избирательного процесса, который идет вразрез Конституции, законов Украины и является косвенной агитацией с использованием админресурса. Такой "опрос" имеет целью не только склонить избирателей к поддержке пропрезидентской партии "Слуга народа", но и провести репетицию референдума, на котором, если он состоится, нам вполне могут подсунуть вопрос о легализации особого статуса ОРДЛО", - говорится в заявлении.
В Движении сопротивления капитуляции предлагают:
- При обнаружении лиц, проводящих ЗеОпрос - сразу включать видеозапись и под нее брать у них объяснения на каком правовом основании они проводят этот опрос.
- Обратиться к официальным наблюдателям, находящимся на избирательном участке, на территории (вблизи) которого зафиксирован ЗеОпрос, с предложением составления Акта о нарушении избирательного законодательства.
- Написать и зарегистрировать жалобу в УИК о нарушении требований ч. 14 ст. 57 Избирательного кодекса путем проведения незаконной агитации в день голосования, требовать от членов соответствующей УИК пресечения правонарушения лицами, проводят незаконную предвыборную агитацию в виде опроса.
- В случае бездействия членов УИК, вызываем полицию самостоятельно. Делаем стрим, фиксируем действия правоохранителей и их данные.
- В случае бездействия сотрудников полиции подаем заявление в соответствующее управление Национальной полиции о совершении преступления, предусмотренного ст. 157 и ст 159-1 Уголовного кодекса Украины.
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- Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов украинцам поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали".
- В ОПУ заявили, что не исключено, что "опрос", проведение которого 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским .
- Нардеп-"слуга" Александр Качура заявил, что "опрос" Зеленского не предполагает юридических последствий, но имеет политические, ведь по результатам президент будет вносить законопроекты и принимать те или иные решения.
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