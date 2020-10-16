"Опрос" Зеленского: в СН не исключили, что организацию мероприятия оплатит сам президент

16 октября, 2020, 16:53

Не исключено, что опрос, проведение которого 25 октября инициирует президент, будет профинансирован лично Владимиром Зеленским

Об этом заявила в эфире Радио Свобода заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

На вопрос ведущей, может ли Зеленский профинансировать свой опрос, Кравчук ответила: "Я не исключаю этого факта".

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По словам депутата, на 99% она знает имя человека, который профинансирует опрос Зеленского и в ближайшее время об этом узнают все.

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"Точно эти средства (которые пойдут на опрос, - ред.) будут отражены в декларации, и они будут отвечать тем легальным доходам лица, которое заплатит. Фактически, там не будет какой-то большой суммы, потому что напечатать пять миллионов черно-белых бюллетеней в виде формата А5 - это не такие уж большие деньги. Платить людям, которые будут осуществлять этот опрос, не нужно, потому что это, очевидно, будут волонтеры", - сказала Кравчук.