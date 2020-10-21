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Espreso.tvМирУмер волонтер, который испытывал оксфордскую вакцину от COVID-19

Умер волонтер, который испытывал оксфордскую вакцину от COVID-19

В Бразилии сообщили, что умер волонтер, который участвовал в испытаниях вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета

Об этом сообщает Reuters.

Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило, что волонтер клинического испытания вакцины против COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер.

Погибший был гражданином Бразилии. Других сведений не приводится.

Отмечается, что испытание вакцины продолжится.

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