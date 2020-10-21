Умер волонтер, который испытывал оксфордскую вакцину от COVID-19

21 октября, 2020, 21:20

В Бразилии сообщили, что умер волонтер, который участвовал в испытаниях вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета

Об этом сообщает Reuters.

Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило, что волонтер клинического испытания вакцины против COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер.

Погибший был гражданином Бразилии. Других сведений не приводится.

Отмечается, что испытание вакцины продолжится.

Напомним, ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным спреем для носа, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях.

В свою очередь Европа может начать вакцинацию от коронавируса весной-летом 2021 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb