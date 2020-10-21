Умер волонтер, который испытывал оксфордскую вакцину от COVID-19
21 октября, 2020, 21:20
В Бразилии сообщили, что умер волонтер, который участвовал в испытаниях вакцины против коронавируса британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Об этом сообщает Reuters.
Национальное агентство Бразилии по надзору за здоровьем Anvisa сообщило, что волонтер клинического испытания вакцины против COVID-19, разработанной AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер.
Погибший был гражданином Бразилии. Других сведений не приводится.
Отмечается, что испытание вакцины продолжится.
- Напомним, ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным спреем для носа, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях.
- В свою очередь Европа может начать вакцинацию от коронавируса весной-летом 2021 года.
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