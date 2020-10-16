Вакцинация против коронавируса в Европе может начаться весной - летом 2021
Об этом исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Гвидо Раза заявил в эфире итальянского телеканала Sky TG24, передает " РБК-Украина ".
"Есть надежда, что первые дозы вакцины для людей, которые относятся к группе риска, могут поступить весной 2021, дав начало серьезной вакцинации. На мой взгляд, наличие доз вакцины будет очень быстро увеличиваться после одобрения ее применения", - сказал Рази.
Он добавил, что в Европе скорее всего будут созданы несколько различных вакцин против коронавируса и уже в начале следующего года может появиться три экземпляра, которые пройдут одобрение ЕМА.
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