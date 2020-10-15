В Гонконге разработали спрей для носа с вакциной от COVID-19 и гриппа

15 октября, 2020, 12:42

Ученые из Гонконгского университета завершили работу над специальным носовым спреем, содержащим вакцину одновременно от обычного гриппа и COVID-19: в следующем месяце начнутся его испытания на людях

Об этом говорится в исследовании, размещенном в научном издании Nature microbiology .

Суть этого проекта заключается в том, чтобы уничтожать вирусы, в частности COVID-19, сразу в носу - откуда они обычно и попадают в человеческий организм.

Если иммунизация от гриппа с помощью назальных спреев уже известна - новый препарат должен, как надеются ученые-разработчики, также обеспечить защиту от коронавируса.

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Благодаря испытаниям на сирийских хомяках китайские ученые из Гонконга выяснили, что определенные препараты, используемые для лечения инфекционных заболеваний, эффективны для подавления симптомов коронавируса.

Сначала для клинических испытаний вакцины-спрея планируют привлечь около 100 человек. В ходе тестирования китайские ученые будут исследовать, в частности, безопасность вакцины, а также оптимальную дозу для каждого человека. Ученые уже подали в США патент на изготовление такой вакцины.

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Как известно, пока ни одна действенная вакцина от коронавируса еще не готова, хотя в ряде государств заявляют, что работают над своими вакцинами против COVID-19. Но все это еще только на стадии клинических испытаний.

Единственными пока зарегистрированными в мире вакцинами являются российские "Спутник V" или "Гам-Ковид-Вак" и "ЕпиВакКорона". Первый препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, второй - Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". В то же время для этих вакцин не завершена третья фаза клинических испытаний. При этом существует международная норма о том, что вакцину можно регистрировать и массово применять только после успешного завершения трех фаз клинических испытаний.

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По данным ВОЗ пока только 10 вакцин находятся на третьем этапе тестирования - рандомизированных, двойных-слепых испытаний среди большого количества добровольцев. На этом этапе участникам тестирования дают не только вакцину, но и плацебо, и ни они, ни врачи не знают, кому именно что достается.

Как сообщалось, по состоянию на 15 октября в мире более 38,7 млн человек заболели COVID-19, из них умерли 1096881 человек, выздоровели 29126 752. Вскоре испытают на людях.

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