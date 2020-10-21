Украинский клуб впервые в XXI веке обыграл "Реал"

21 октября, 2020, 22:59

Мадридский "Реал" впервые с 1999 года проиграл украинской команде

Об этом сообщает "Трибуна".

Тогда в матче 1/4 финала Лиги чемпионов киевское "Динамо" под руководством Лобановского одержало победу в Киеве и вышло в полуфинал еврокубка.

Для "Шахтера" это лишь третий матч против "Реала" в истории. В сезоне 2015/16 команды встречались в групповом этапе ЛЧ. Тогда дважды победил мадридский клуб.