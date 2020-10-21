Украинский клуб впервые в XXI веке обыграл "Реал"
21 октября, 2020, 22:59
Мадридский "Реал" впервые с 1999 года проиграл украинской команде
Об этом сообщает "Трибуна".
Тогда в матче 1/4 финала Лиги чемпионов киевское "Динамо" под руководством Лобановского одержало победу в Киеве и вышло в полуфинал еврокубка.
Для "Шахтера" это лишь третий матч против "Реала" в истории. В сезоне 2015/16 команды встречались в групповом этапе ЛЧ. Тогда дважды победил мадридский клуб.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3:2.
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб.
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