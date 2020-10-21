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Espreso.tvСпортУайлдер может больше никогда не выйти на ринг, - промоутер Усика

Уайлдер может больше никогда не выйти на ринг, - промоутер Усика


фото: BoxingScene
Промоутер Энтони Джошуа и Александра Усика Эдди Хирн заявил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе может завершить карьеру

Об этом Хирный заявил в интервью IFL TV, сообщает vRINGe.com .

По словам промоутера, его удивляет молчание из лагеря Уайлдера после поражения от Тайсона Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета), которая произошла еще в феврале 2020 года.

"Так что там случилось с Уайлдером? Он что, хочет отомстить и снова стать королем, чемпионом? Пойдешь вот так? Ведь он может больше никогда и не выйти в ринг, если душа больше не лежит, и у него хватает денег. Я бы не пошел туда снова. Это непростой спорт ", - сказал Хирн.

Вместе с тем он напомнил, что когда британец Энтони Джошуа проиграл американцу Энди Руису, то сразу заявил о желании отомстить за поражение.

"Когда Диллиан Уайт был нокаутирован Александром Поветкиным, только он покинул ринг, сказал: "Я хочу реванша". Они хотят вернуться. Они не успокоятся, пока не отомстят или хотя бы не попытаются это сделать. Я просто не могу понять, что за тишина от Уайлдера ", - удивился Хирн.

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