Тренер "Ювентуса" назвал фундаментальной роль Луческу в его жизни
Об этом Пирло рассказал после победы "Ювентуса" над киевским клубом в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам Пирло, который играл под руководством Луческу в итальянских клубах "Брешия" и "Интер", румын сделал из него профессионального футболиста, а теперь против его команды он дебютировал в Лиге чемпионов.
"Это действительно человек, который сыграл фундаментальную роль в моей футбольной жизни. Прежде всего, он научил меня быть профессиональным футболистом. Я ему многим обязан. А сегодня в его присутствии, можно сказать, состоялось мое боевое крещение. Я очень рад, потому что я его очень уважаю ", - сказал Пирло.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне доказали, что способны играть с командами уровня "Ювентуса" на равных.
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