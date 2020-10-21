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Espreso.tvСпортТренер "Ювентуса" назвал фундаментальной роль Луческу в его жизни

Тренер "Ювентуса" назвал фундаментальной роль Луческу в его жизни


фото: Reuters
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что Мирча Луческу, который возглавляет "Динамо", сыграл важную роль в его карьере

Об этом Пирло рассказал после победы "Ювентуса" над киевским клубом в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам Пирло, который играл под руководством Луческу в итальянских клубах "Брешия" и "Интер", румын сделал из него профессионального футболиста, а теперь против его команды он дебютировал в Лиге чемпионов.

"Это действительно человек, который сыграл фундаментальную роль в моей футбольной жизни. Прежде всего, он научил меня быть профессиональным футболистом. Я ему многим обязан. А сегодня в его присутствии, можно сказать, состоялось мое боевое крещение. Я очень рад, потому что я его очень уважаю ", - сказал Пирло.

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