 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинобразования порекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 15 по 30 октября

Минобразования порекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 15 по 30 октября


фото: reuters
Министерство образования и науки рекомендует школам провести осенние каникулы с 15 по 30 октября

Об этом говорится в письме вр.и.о. министра образования Сергея Шкарлета к руководителям учебных заведений.

"Такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях резкого повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличения количества случаев инфицирования педагогических работников и получателей образования", - говорится в письме.

Читайте также: Минобразования призывает местные власти перевести школы на дистанционное обучение  

Министерство рекомендует школам провести каникулы с 15 по 30 октября включительно, внеся для этого необходимые изменения в продолжительность учебного года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

12 октября, 2020 понедельник

11 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать