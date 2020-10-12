Минобразования порекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 15 по 30 октября
Об этом говорится в письме вр.и.о. министра образования Сергея Шкарлета к руководителям учебных заведений.
"Такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях резкого повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличения количества случаев инфицирования педагогических работников и получателей образования", - говорится в письме.
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Министерство рекомендует школам провести каникулы с 15 по 30 октября включительно, внеся для этого необходимые изменения в продолжительность учебного года.
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