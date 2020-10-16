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Espreso.tvОбществоДистанционное обучение в школах: МОН обновил правила

Дистанционное обучение в школах: МОН обновил правила

В Украине вступили в силу обновленные правила дистанционного обучения в школах

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что сегодня, 16 октября 2020 года, вступило в силу положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования. Оно расширяет возможности для дистанционного обучения учащихся - как по дистанционной форме получения образования, так и при использовании технологий дистанционного обучения в других формах получения образования.

"Дистанционная форма получения образования остается исключительно добровольной и требует представлении соответствующего заявления о приеме/переводе от родителей. Но теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокого уровня обучения (10-12 баллов) - такую возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории", - говорится в сообщении.

В МОН отметили, что в документе также урегулирована возможность организации смешанного обучения. Учебные заведения могут определить такой режим работы, при котором ученики будут поочередно посещать учебное заведение для очных занятий, а остальное время учиться дистанционно.

Отмечается, что при дистанционном обучении обязательно должны учитываться интересы учеников:

- организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учениками;

- при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

- учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказание им поддержки в образовательном процессе;

- для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;

- организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

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