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Espreso.tvСпортПромоутер Фьюри нашел замену Уайлдеру в чемпионском бою

Промоутер Фьюри нашел замену Уайлдеру в чемпионском бою


фото: BoxingScene
Следующим соперником обладателя титула WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри станет Агит Кабайел из Германии или камерунец Карлос Такам

Об этом сообщает BoxingScene.

По его словам, команда чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Тайсона Фьюри пока ищет замену американцу Деонтею Уайлдеру, который отказался в декабре третий раз выходить в ринг против британца.

Главные претенденты на поединок с Фьюри - Агит Кабайел и Карлос Такам.

"Фьюри должен победить Такама, но Такам по крайней мере известен и он был на ESPN. И он выглядел довольно неплохо в последнем поединке. Другой парень, Кабайел, - непобежденный, и он сражался с довольно приличными ребятами", - сказал Арум.

В активе 28-летнего Кабайела 20 побед на профессиональном ринге и ни одного поражения.

39-летний Такам выиграл 39 поединков, потерпел 5 поражений и 1 бой свел вничью. В 2017 году он проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде британцу Энтони Джошуа, который тогда владел титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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