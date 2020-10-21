«Не уйдем без Рифа": активисты призывают киевлян прийти под Шевченковский суд, где рассматривается мера пресечения Антоненко
Об этом сообщил лидер партии "Демсокира" Юрий Гудыменко в Facebook.
"Киевляне, подтягивайтесь под суд по Рифу после работы. Это важно. Мы не хотим сегодня идти по домам без Рифа. И не пойдем. Дегтяревская, 31а", - написал политик.
"Внимание, максимальная мобилизация! Призываем всех, кто может, ехать в Шевченковский суд (Дегтяревская 31а)! Сейчас рассматривается вопрос о мерах пресечения Рифу и Кузьменко. Прокуроры требуют оставить Антоненко в СИЗО и ужесточить меры по Юлии. Поэтому через час нас здесь должно быть максимально много. Мы организуем общественный блокпост и не уйдем отсюда, пока суд не отпустит Андрея на волю. Сегодня Андрей Антоненко должен уйти домой. Сегодня все зависит от нас. Подтягивайтесь!" - написали в "Движении сопротивления капитуляции".
Видео с места событий ведет страница "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.
- Напомним, 21 октября под Шевченковским судом собрались протестующие, которые требуют освобождения из СИЗО подозреваемого Андрея Антоненко.
- 6 октября на прошлом слушании по делу Шеремета между активистами и полицией произошли столкновения, когда первые решили не пропускать автозак с Антоненко в СИЗО после решения суда. Тогда одному из соучредителей партии "Демсокира" Виктору Трегубову сломал ногу силовик.
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