 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество«Не уйдем без Рифа": активисты призывают киевлян прийти под Шевченковский суд, где рассматривается мера пресечения Антоненко

«Не уйдем без Рифа": активисты призывают киевлян прийти под Шевченковский суд, где рассматривается мера пресечения Антоненко


фото: Ілля Євлаш, Еспресо.TV
21 октября активисты призывают под Шевченковский суд в Киеве, где проходит слушание по делу Андрея Антоненко, который больше 10 месяцев находится за решеткой по делу Шеремета

Об этом сообщил лидер партии "Демсокира" Юрий Гудыменко в Facebook.

"Киевляне, подтягивайтесь под суд по Рифу после работы. Это важно. Мы не хотим сегодня идти по домам без Рифа. И не пойдем. Дегтяревская, 31а", - написал политик.

"Внимание, максимальная мобилизация! Призываем всех, кто может, ехать в Шевченковский суд (Дегтяревская 31а)! Сейчас рассматривается вопрос о мерах пресечения Рифу и Кузьменко. Прокуроры требуют оставить Антоненко в СИЗО и ужесточить меры по Юлии. Поэтому через час нас здесь должно быть максимально много. Мы организуем общественный блокпост и не уйдем отсюда, пока суд не отпустит Андрея на волю. Сегодня Андрей Антоненко должен уйти домой. Сегодня все зависит от нас. Подтягивайтесь!" - написали в "Движении сопротивления капитуляции".

Видео с места событий ведет страница "Движения сопротивления капитуляции" в Facebook.

  • Напомним, 21 октября под Шевченковским судом собрались протестующие, которые требуют освобождения из СИЗО подозреваемого Андрея Антоненко.
  • 6 октября на прошлом слушании по делу Шеремета между активистами и полицией произошли столкновения, когда первые решили не пропускать автозак с Антоненко в СИЗО после решения суда. Тогда одному из соучредителей партии "Демсокира" Виктору Трегубову сломал ногу силовик.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2020 среда

больше новостей

21 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать