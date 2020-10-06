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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: между активистами и полицией произошли столкновения, когда первые решили не пропускать автозак с Антоненко в СИЗО. ВИДЕО

Дело Шеремета: между активистами и полицией произошли столкновения, когда первые решили не пропускать автозак с Антоненко в СИЗО. ВИДЕО


фото: Стас Козлюк/Facebook
6 октября, после решения Апелляционной инстанции по делу Шеремета оставить Андрея Антоненко под стражей, протестующие решили не выпускать автозак с подозреваемым со двора суда

Видео столкновений активистов и полиции сняло Hromadske.

После решения по делу Шеремета оставить Андрея Антоненко под стражей активисты решили не выпускать автозак со двора суда.

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Видео - Hromadske :

Отмечается, что в ходе столкновений один из полицейских толкнул соучредителя партии "Демсокира" Виктора Трегубова, который пришел под суд поддержать Андрея Антоненко.

Фото с акции - фотокорреспондент Стас Козлюк:

(Полицейский толкает основателя партии "Демсокира" Викора Трегубова)

"Шесть лет с полицией в регби не играл. Прям помолодел", - прокомментировал политик.

толкотня

Муж подозреваемой в праве Шеремета Юлии Кузьменко Петр Киян зажигает файер во автозаком

Как отметил фотокорреспондент Стас Козлюк, во время столкновений с полицией под апелляционным судом пострадал человек. Ему вызвали скорую.

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