Дело Шеремета: между активистами и полицией произошли столкновения, когда первые решили не пропускать автозак с Антоненко в СИЗО. ВИДЕО
Видео столкновений активистов и полиции сняло Hromadske.
После решения по делу Шеремета оставить Андрея Антоненко под стражей активисты решили не выпускать автозак со двора суда.
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Видео - Hromadske :
Возле Апелляционного суда Киева произошли столкновения силовиков с поклонниками Андрея Антоненко - спецназовцы разгоняют толпу.- hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2020
Один из силовиков жестко толкнул соучредителя партии "Демсокира" Виктора Трегубова на землю. Наш журналист Богдан Кутепов снял эти кадры pic.twitter.com/zMOpc137mK
Отмечается, что в ходе столкновений один из полицейских толкнул соучредителя партии "Демсокира" Виктора Трегубова, который пришел под суд поддержать Андрея Антоненко.
Фото с акции - фотокорреспондент Стас Козлюк:
(Полицейский толкает основателя партии "Демсокира" Викора Трегубова)
"Шесть лет с полицией в регби не играл. Прям помолодел", - прокомментировал политик.
толкотня
Муж подозреваемой в праве Шеремета Юлии Кузьменко Петр Киян зажигает файер во автозаком
Как отметил фотокорреспондент Стас Козлюк, во время столкновений с полицией под апелляционным судом пострадал человек. Ему вызвали скорую.
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