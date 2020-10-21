Избрание меры пресечения Антоненко: под судом проходит акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Сегодня суд рассмотрит возможность изменения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Пикет под залом суда проходит с участием инициатив #FreeRiff и #FreeDrKuzmenko .

Под Шевченковским судом в столице проходит акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.