Избрание меры пресечения Антоненко: под судом проходит акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета
21 октября, 2020, 13:35
21 октября в Шевченковском суде снова проходит слушание по делу Шеремета
Трансляцию с места события ведет кореспонент Еспресо.TV Илья Евлаш.
Под Шевченковским судом в столице проходит акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.
Сегодня суд рассмотрит возможность изменения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Пикет под залом суда проходит с участием инициатив #FreeRiff и #FreeDrKuzmenko .
Под Шевченковским судом в столице проходит акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.
Фото - Илья Евлаш:
Видео - Илья Евлаш:
- Напомним, подозреваемый по делу Шеремета Андрей Кузьменко находится в заключении в СИЗО и ИВС с 12 декабря 2019 года.
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