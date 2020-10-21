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Espreso.tvОбществоИзбрание меры пресечения Антоненко: под судом проходит акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета

Избрание меры пресечения Антоненко: под судом проходит акция в поддержку подозреваемых по делу Шеремета


фото: Ілля Євлаш
21 октября в Шевченковском суде снова проходит слушание по делу Шеремета

Трансляцию с места события ведет кореспонент Еспресо.TV Илья Евлаш.

Под Шевченковским судом в столице проходит акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Сегодня суд рассмотрит возможность изменения меры пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Пикет под залом суда проходит с участием инициатив #FreeRiff и #FreeDrKuzmenko .

Под Шевченковским судом в столице проходит акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар.

Фото - Илья Евлаш:

Видео - Илья Евлаш:

  • Напомним, подозреваемый по делу Шеремета Андрей Кузьменко находится в заключении в СИЗО и ИВС с 12 декабря 2019 года.

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