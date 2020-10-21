Мера пресечения Антоненко: активисты митингуют возле особняка Венедиктовой
21 октября, 2020, 22:32
Активисты проводят митинг у дома генерального прокурора Ирины Венедиктовой в киевской Конча-Заспе
Об этом передает Еспресо.TV.
Особняк плотно окружен подразделениями полиции.
Активисты в своих выступлениях жестко критикуют продление меры пресечения Андрею Антоненко. Также звучат призывы об отставке Венедиктовой.
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- Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.
- После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко еще на 2 месяца правоохранители вывезли его в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих.
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