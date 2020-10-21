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Espreso.tvОбществоМера пресечения Антоненко: активисты митингуют возле особняка Венедиктовой

Мера пресечения Антоненко: активисты митингуют возле особняка Венедиктовой


фото: Cкрін з відео
Активисты проводят митинг у дома генерального прокурора Ирины Венедиктовой в киевской Конча-Заспе

Об этом передает Еспресо.TV.

Особняк плотно окружен подразделениями полиции.

Активисты в своих выступлениях жестко критикуют продление меры пресечения Андрею Антоненко. Также звучат призывы об отставке Венедиктовой.

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