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Espreso.tvОбществоМера пресечения Антоненко: активисты едут к домам Венедиктовой и Зеленского

Мера пресечения Антоненко: активисты едут к домам Венедиктовой и Зеленского


фото: Рух опору капітуляції
После того как подозреваемого Андрея Антоненко вывезли в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих, активисты решили ехать к домам генпрокурора Венедиктовой и президента Зеленского

Об этом сообщили на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.

"Рифа вывезли на СИЗО, поэтому сегодня, после всего этого свинства, мы едем передать пламенный "привет" генпрокурору и президенту к их резиденциям в Конча-Заспе. Сбор в 21:30. Локация - парковка перед ТЦ "Домосфера", Столичное шоссе, 101", - говорится в сообщении.

Рифа вывезли на СИЗО, поэтому сегодня, после всего этого свинства, мы едем передать пламенный "привет" генпрокурору и ...

Опубликовано Движение Сопротивления Капитуляции Среда, 21 октября 2020 года

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