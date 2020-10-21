Мера пресечения Антоненко: активисты едут к домам Венедиктовой и Зеленского
21 октября, 2020, 20:41
После того как подозреваемого Андрея Антоненко вывезли в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих, активисты решили ехать к домам генпрокурора Венедиктовой и президента Зеленского
Об этом сообщили на странице Движения сопротивления капитуляции в Facebook.
"Рифа вывезли на СИЗО, поэтому сегодня, после всего этого свинства, мы едем передать пламенный "привет" генпрокурору и президенту к их резиденциям в Конча-Заспе. Сбор в 21:30. Локация - парковка перед ТЦ "Домосфера", Столичное шоссе, 101", - говорится в сообщении.
Рифа вывезли на СИЗО, поэтому сегодня, после всего этого свинства, мы едем передать пламенный "привет" генпрокурору и ...Опубликовано Движение Сопротивления Капитуляции Среда, 21 октября 2020 года
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Суд по делу Шеремета продлил меру пресечения в виде ареста Андрею Антоненко еще на 2 месяца.
- После суда по делу Шеремета о продлении меры пресечения Антоненко еще на 2 месяца, правоохранители вывезли его в СИЗО несмотря на сопротивление протестующих.
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-