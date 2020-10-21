Активисты блокировали все выезды из-под Шевченковского суда, где рассматривают продление меры пресечения Антоненко

21 октября, 2020, 19:04



фото: Ілля Євлаш, Еспресо.TV

В Киеве на улице Дегтяревской, 31а активисты "Евросолидарности", "Нацкорпуса", "Демсокиры", "Свободы" и других организаций перекрыли все выезды для автозака подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко