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Espreso.tvОбществоАктивисты блокировали все выезды из-под Шевченковского суда, где рассматривают продление меры пресечения Антоненко

Активисты блокировали все выезды из-под Шевченковского суда, где рассматривают продление меры пресечения Антоненко


фото: Ілля Євлаш, Еспресо.TV
В Киеве на улице Дегтяревской, 31а активисты "Евросолидарности", "Нацкорпуса", "Демсокиры", "Свободы" и других организаций перекрыли все выезды для автозака подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко

Об этом сообщил Еспресо.TV Илья Евлаш.

Сообщается, что в настоящее время суд удалился в совещательную комнату.

Активисты "Евросолидарности", "Нацкорпуса", "Демсокиры", "Свободы" и других организаций окружили выезды из суда.

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Фото - Илья Евлаш:

Фото - Сергей Стерненко:

  • Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
  • 21 октября под Шевченковским судом по адресу улица Дегтяревская, 31а силовики пытались сделать "коридор" для автозака, на котором Андрея Антоненко хотят отвезти обратно в СИЗО, однако активисты блокировали выезды своими авто

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