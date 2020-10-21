Активисты блокировали все выезды из-под Шевченковского суда, где рассматривают продление меры пресечения Антоненко
21 октября, 2020, 19:04
В Киеве на улице Дегтяревской, 31а активисты "Евросолидарности", "Нацкорпуса", "Демсокиры", "Свободы" и других организаций перекрыли все выезды для автозака подозреваемого по делу Шеремета Андрея Антоненко
Об этом сообщил Еспресо.TV Илья Евлаш.
Сообщается, что в настоящее время суд удалился в совещательную комнату.
Активисты "Евросолидарности", "Нацкорпуса", "Демсокиры", "Свободы" и других организаций окружили выезды из суда.
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Фото - Илья Евлаш:
Фото - Сергей Стерненко:
- Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
- 21 октября под Шевченковским судом по адресу улица Дегтяревская, 31а силовики пытались сделать "коридор" для автозака, на котором Андрея Антоненко хотят отвезти обратно в СИЗО, однако активисты блокировали выезды своими авто
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