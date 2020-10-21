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Espreso.tvОбществоСиловики готовили коридор для автозака Антоненко, на месте "заглохли" несколько машин протестующих

Силовики готовили коридор для автозака Антоненко, на месте "заглохли" несколько машин протестующих


фото: Ілля Євлаш, Еспресо.TV
21 октября под Шевченковским судом по адресу улица Дегтяревская, 31а силовики пытались сделать "коридор" для автозака, в котором Андрея Антоненко хотят отвезти обратно в СИЗО

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV из-под здания Шевченковского суда.

"Беркут" попытался сделать коридор на заднем выезде из суда, чтобы вывозить Риффа (Андрея Антоненко, - ред.) в автозаке (это до решения суда, ничего же еще не решено, ага)", - прокомментировал действия силовиков лидер партии  "Демсокира" Юрий Гудыменко.

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"Совершенно случайно на том выезде заглохли одновременно несколько автомобилей активистов, перегородив дорогу, плюс набежавшие люди. Случайность. Менты перегруппировываются. Суд продолжается", - добавил политик.

Фото - Илья Евлаш:
  • Напомним, 21 октября в ходе слушания суд отказал в допросах президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова и двух бывших генпрокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

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