Зеленскому доложили о результатах доклинической фазы исследования вакцины против COVID-19

20 октября, 2020, 17:37

Президенту Владимиру Зеленскому доложили об образце возможной украинской вакцины от коронавируса, который прошел доклинические испытания

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что на совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который может быть потенциальной вакциной против коронавируса.

Сообщается, что исследования продолжались шесть месяцев. Препарат, вероятно, будет иметь возможность нейтрализовать вирус COVID-19.

Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов предположил, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине необходимо обеспечить производство собственных вакцин против дифтерии, столбняка, кори и других болезней.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, страна получит вакцину против COVID-19 после ее регистрации и переквалификации ВОЗ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb