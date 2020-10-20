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Espreso.tvОбществоЗеленскому доложили о результатах доклинической фазы исследования вакцины против COVID-19

Зеленскому доложили о результатах доклинической фазы исследования вакцины против COVID-19


фото: president.gov.ua
Президенту Владимиру Зеленскому доложили об образце возможной украинской вакцины от коронавируса, который прошел доклинические испытания

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что на совещании у президента ученые рассказали о результатах тестирования препарата, который может быть потенциальной вакциной против коронавируса.

Сообщается, что исследования продолжались шесть месяцев. Препарат, вероятно, будет иметь возможность нейтрализовать вирус COVID-19.

Международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов предположил, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют.

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