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Espreso.tvОбществоЛяшко: Для Украины предусматривается несколько траншей вакцины против COVID-19

Ляшко: Для Украины предусматривается несколько траншей вакцины против COVID-19


фото: МОЗ
Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна получит вакцину против COVID-19 после ее регистрации и переквалификации ВОЗ

Об этом он заявил во время брифинга 16 октября, передает Укринформ .

"Украина будет обеспечена вакцинами против коронавирусной болезни после их регистрации производителями и после переквалификации Всемирной организации здравоохранения. Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину приоритетно среди первых стран, которые будут ее использовать", - заявил Ляшко.

По его словам, Украина зашла в рамки механизма COVAX, который объединяет более 180 стран и будет получать вакцину для того, чтобы все страны независимо от экономического положения могли получить вакцину одними из первых.

"Предполагается, что будет несколько траншей вакцин, чтобы покрыть этим механизмом как минимум 20% населения приоритетных групп", - отметил Ляшко.

Так, к приоритетным группам относятся:

- работники с высоким риском инфицирования в учреждениях здравоохранения;

- работники, обеспечивающие ответы на чрезвычайные ситуации, например, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине;

- люди с серьезными сопутствующими заболеваниями люди старшего возраста, проживающих в закрытых коллективах;

- работники с критическим уровнем риска - учителя и работники школ;

- люди с сопутствующими заболеваниями средней тяжести;

- люди старшего пожилого возраста и люди, которые живут в приютах и тому подобное.

Он добавил, что на сегодняшний день проходит разработка около 180 вакцин-кандидатов против коронавирусной болезни, 10 из них находятся на третий клинической стадии.

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