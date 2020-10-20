Стало известно, сколько болельщиков посетят матч "Динамо" - "Ювентус"
20 октября, 2020, 16:48
На матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" продано 14 850 билетов
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Встреча пройдет сегодня на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 19:55. Арена, которая вмещает более 70 тыс. фанатов может быть заполнена только на 30% из-за пандемии коронавируса.
Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа G
"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия)
Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 13 октября стало известно, что Криштиану Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- 14 октября главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло назвал Мирча Луческу выдающимся специалистом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-