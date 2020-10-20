Стало известно, сколько болельщиков посетят матч "Динамо" - "Ювентус"

20 октября, 2020, 16:48

На матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" - "Ювентус" продано 14 850 билетов

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Встреча пройдет сегодня на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 19:55. Арена, которая вмещает более 70 тыс. фанатов может быть заполнена только на 30% из-за пандемии коронавируса.

Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа G

"Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия)

Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

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