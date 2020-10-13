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Espreso.tvСпортТренер "Ювентуса" назвал Луческу выдающимся специалистом

Тренер "Ювентуса" назвал Луческу выдающимся специалистом


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло назвал Мирчу Луческу выдающимся специалистом

Об этом сообщает Football Italia.

По словам Пирло, ему посчастливилось работать со многими выдающимися тренерами, среди которых был и Мирча Луческу, который сейчас возглавляет киевское "Динамо".

"Мне посчастливилось работать с выдающимися тренерами. Среди них был Мирча Луческу, который был одним из моих первых тренеров в "Брешии". Он был маэстро. Также Марчелло Липпи, Карло Анчелотти, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри. Мне посчастливилось поработать с одними из лучших тренеров мира. Постараюсь взять что-то от каждого из них", - сказал Пирло.

"Ювентус" является соперником "Динамо" в групповом раунде Лиги чемпионов, где в одной группе с киевлянами также сыграют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

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