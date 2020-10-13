Роналду пропустит матч ЛЧ против "Динамо"

13 октября, 2020, 18:29

Португальский форвард Криштиану Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Форвард туринского "Ювентуса" обязан провести 14 дней в самоизоляции из-за коронавируса. После этого португалец сдаст новый тест на COVID-19 и если результат будет отрицательным - он сможет выйти на футбольное поле.

В ближайшие две недели "Ювентус" сыграет против "Вероны" и "Кротоне" в Серии А и с киевским "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.

28 октября туринский клуб ждет матч ЛЧ против "Барселоны". У 35-летнего Роналду остаются минимальные шансы сыграть против Лионеля Месси, ведь тогда пройдет ровно 15 дней после того, как он заразился COVID-19.

13 октября у Криштиану Роналду обнаружили коронавирус .