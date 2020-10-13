 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду пропустит матч ЛЧ против "Динамо"

Роналду пропустит матч ЛЧ против "Динамо"


фото: Getty Images
Португальский форвард Криштиану Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Форвард туринского "Ювентуса" обязан провести 14 дней в самоизоляции из-за коронавируса. После этого португалец сдаст новый тест на COVID-19 и если результат будет отрицательным - он сможет выйти на футбольное поле.

В ближайшие две недели "Ювентус" сыграет против "Вероны" и "Кротоне" в Серии А и с киевским "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.

28 октября туринский клуб ждет матч ЛЧ против "Барселоны". У 35-летнего Роналду остаются минимальные шансы сыграть против Лионеля Месси, ведь тогда пройдет ровно 15 дней после того, как он заразился COVID-19.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

13 октября, 2020 вторник

12 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать