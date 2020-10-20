Скауты "Милана" будут следить за украинцем в матче "Динамо" - "Ювентус"
20 октября, 2020, 18:19
Скауты "Милана" будут следить за защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко в матче 1-го тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса"
Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, представители "Милана" хотят оценить уровень Миколенко в матче против итальянского топ-клуба. Если 21-летний украинец хорошо проявит себя в этом матче, то сможет окончательно убедить руководство "Милана" зимой инвестировать средства в трансфер.
21-летний Виталий Миколенко является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 83 матча во всех турнирах, отличился 5 голами и 14 результативными передачами.
- 1 октября "Динамо" объявило о подписании нового контракта с защитником Виталием Миколенко.
- 12 октября стало известно, что скауты "Милана" присутствовали на матчах сборной Украины против Франции и Германии.
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