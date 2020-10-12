Скауты "Милана" следили за украинцем в матчах против Испании и Германии
12 октября, 2020, 13:07
Скауты "Милана" присутствовали на матчах сборной Украины против Франции и Германии
Об этом сообщает Calciomercato .
По информации источника, интерес итальянского топ-клуба прикован к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, который сыграл в обоих матчах сборной.
Главному тренеру "Милана" Стефано Пиола нравятся навыки украинца играть центрального и левого защитника, а также сочетание техники и физических данных.
21-летний Виталий Миколенко является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.
- 1 октября "Динамо" объявило о подписании нового контракта с защитником Виталием Миколенко.
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