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Espreso.tvСпортСкауты "Милана" следили за украинцем в матчах против Испании и Германии

Скауты "Милана" следили за украинцем в матчах против Испании и Германии


фото: Getty Images
Скауты "Милана" присутствовали на матчах сборной Украины против Франции и Германии

Об этом сообщает Calciomercato .

По информации источника, интерес итальянского топ-клуба прикован к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, который сыграл в обоих матчах сборной.

Главному тренеру "Милана" Стефано Пиола нравятся навыки украинца играть центрального и левого защитника, а также сочетание техники и физических данных.

21-летний Виталий Миколенко является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2012 года. За первую команду "бело-синих" выступает с 2017 года, провел 81 матч во всех турнирах и отличился 5-ю голами.

 

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