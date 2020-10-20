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Espreso.tvОбщество"Прекращение войны": Кравчук назвал условия для реинтеграции Донбасса

"Прекращение войны": Кравчук назвал условия для реинтеграции Донбасса

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Это огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:
  • прекращение войны;
  • проведение выборов на подконтрольных территориях;
  • формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
  • принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)

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