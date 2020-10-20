"Прекращение войны": Кравчук назвал условия для реинтеграции Донбасса
20 октября, 2020, 20:31
Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса
Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.
"Это огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.
По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать:
- прекращение войны;
- проведение выборов на подконтрольных территориях;
- формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях;
- принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса)
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- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей через пакет законов о переходном периоде.
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