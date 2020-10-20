"Прекращение войны": Кравчук назвал условия для реинтеграции Донбасса

20 октября, 2020, 20:31

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук назвал этапы реинтеграции Донбасса

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Это огромный массив документов, содержащий период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - отметил Кравчук.

По его словам, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен содержать: