"Страшное слово "амнистия "- не обо всех": Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде реинтеграции ОРДЛО

20 октября, 2020, 14:46

Об этом сообщает ОПГ .

По словам Зеленского, достигнув мира на оккупированных территориях, Украина начнет безопасную реинтеграцию, пользуясь международным опытом. А именно из-за пакета законов о переходном периоде, прежде всего - об ответственности.

"Здесь существует большое поле для манипуляций. Страшное слово" амнистия "- не про всех и не об избежании ответственности. А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках в оккупанта. И им нужен четкий сигнал - не стоит бояться, достойное будущее - только с Украиной ", - отметил он.

Ранее, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что полноценная реинтеграция оккупированного Донбасса займет не менее 25 лет .

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